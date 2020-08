Asbest gedumpt op 26 (!) plekken in gemeente Heumen

Files richting strand? Niet in Overasselt

2 augustus OVERASSELT Geen zin in de drukte op het strand aan de Noordzee? Dan ga of blijf je toch gewoon in Overasselt waar de zon altijd schijnt. Op de parkeerterrein van café de Zon is een zandstrandje aangelegd waar gasten heerlijk kunnen vertoeven op een strandbedje met een biertje in de hand.