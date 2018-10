Auto brandt uit in buitengebied bij Overasselt

Water­kracht­cen­tra­le Nederas­selt in stroomver­snel­ling

15 oktober GRAVE / NEDERASSELT - Een waterkrachtcentrale in de stuw bij Nederasselt kan al over twee jaar operationeel zijn. Dat blijkt uit onderzoek, onder meer in opdracht van de gemeenten Heumen en Grave, naar de mogelijkheden van zo'n centrale in de Maas.