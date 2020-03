Auto in brand in voortuin Malden, brandweer kan huis redden

Eigenaar Lierdal Sportcen­ter niet meer welkom in gemeente­huis Malden

1 maart Malden - Eigenaar Rob Wijnhoven van Lierdal Sportcenter in Molenhoek is niet meer welkom in het gemeentehuis in Malden. Dat heeft burgemeester Marriët Mittendorff van Heumen hem in een brief laten weten.