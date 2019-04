Auto komt tot stilstand tegen restaurant in Malden

Buurtkof­fie in Malden: ‘Elke maandag denk ik, fijn morgen weer samen koffie’

4 april MALDEN - Het is nou niet direct wat je noemt een gezellige plek. Alleen een oude bruine klok siert de verder kale wanden. En toch zoeken elke week zo’n twintig Maldense senioren dit zaaltje in verzorgingshuis Malderburch weer op. Om samen koffie te drinken, verhalen uit te wisselen, soms een roddeltje. ,,Sinds ik hier kom, ken ik veel meer mensen. Dan kom ik in het winkelcentrum iemand tegen die ik van hier ken. Dan zeg je: ‘ha, zullen we even ergens gaan zitten’.”