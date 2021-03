Automobiliste bewusteloos na botsing tegen boom in Overasselt

In GGD-priktenten in Malden en Tiel worden tot en met 28 maart 2.500 vaccina­ties uitgesteld

15 maart NIJMEGEN - In de GGD-priktenten in Malden en Tiel worden vooralsnog 2.500 vaccinaties met het zogeheten AstraZeneca-vaccin uitgesteld. Dat is het aantal inentingen dat tot en met zondag 28 maart was ingepland.