Taken

Het doel van de wedstrijd is om, met behulp van thermiek in principe zo lang mogelijk in de lucht te blijven. Dit wordt bemoeilijkt door verschillende taken, die de piloten uit moeten voeren tijdens wedstrijdrondes. Op het veld staat Bastiaan doorgaans bekend als de piloot die ongekend hoog kan gooien.



Tijdens de eerste vier dagen vlogen alle piloten in groepen twaalf verschillende taken. Na vier dagen stond Bastiaan op de vijfde plaats in het klassement. De eerste twaalf deelnemers in het klassement mochten door naar de finale, de zogenaamde fly-off.



Deze vond plaats op de vijfde dag en bestond uit het vliegen van zes extra taken. Na deze zes taken was Bastiaan opgeschoven naar een tweede plek. Het verschil in tijd tussen de eerste en de tweede plek was minder dan 3 seconden.