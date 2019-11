Bestuurder gaat er vandoor na aanrijding bij Heumen

Hofmans Catering is met ‘events’ nu ook ook landelijk actief

16 november MALDEN - Dagelijks gaan er een kleine 2.500 maaltijden bij Hofmans Catering in Malden de deur uit. Het bedrijf is inmiddels een van de grootste maaltijdverstrekkers in de regio en breidt uit. Niet alleen moet de vestiging in Malden flink groeien, Hofmans wil ook grote(re) evenementen gaan cateren.