Bestuurder komt om het leven bij eenzijdig ongeval in Overasselt

Even een blik in de belangrijk­ste koelkast van Malden

13 maart MALDEN - In Malden is het vaccineren van zorgmedewerkers, na de hinderlijke onderbreking vanwege de storm, nu echt op gang gekomen. Tóch heerst in het vaccinatiepaviljoen aan de Hatertseweg een weldadige rust: er kunnen wel acht keer zoveel mensen terecht.