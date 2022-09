Bliksem slaat in: fikse woningbrand in Malden

Rond één uur in de nacht barstte boven het dorp een kort, maar hevig, onweer los. Bewoners werden opgeschrikt door een aantal flinke donderslagen, waarvan er eentje wel érg hard was. De bliksem bleek ingeslagen in een zolder aan de Veldsingel. Volgens buurtbewoners waren op dat moment een moeder en zoon aanwezig in het huis, maar is niemand gewond geraakt.

Nachtkleding

Omwonenden alarmeerden elkaar vervolgens en brachten, ook op advies van de snel gearriveerde brandweer, korte tijd op straat door. ,,In onze nachtkleding en ook nog even in de stromende regen”, zegt buurman Ronald Pouwels.



,,Maar ja, de brandweer was bang dat het vuur via de daken zou overspringen naar de andere woningen. Dat gebeurde niet, ze hadden het vuur in een halfuurtje of zo uit. Maar de zolder van het getroffen huis is wel verbrand.”