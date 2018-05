Boy Edgar redde joodse Marion en liet haar schuilen in Overasselt

Verbazing over 'over­last' van zweefvlieg­veld Malden

9:09 MALDEN - De beheerder van vliegveld het Maldens Vlak is stomverbaasd dat de provinciale GroenLinks-fractie rept over overlast van gemotoriseerde zweefvliegtuigen. ,,Ons zijn geen klachten bekend, terwijl we in januari nog overleg hebben gevoerd met omwonenden", stelt vliegveldvoorzitter Niels Oerlemans.