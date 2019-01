Brand in zorgcomplex Heumen

'Vrijheid is verschil­len én toch samen zijn’

6:59 Ze verwees met niet één woord letterlijk naar de Nashville-verklaring, maar burgemeester Marriët Mittendorff van Heumen was woensdagavond tijdens haar nieuwjaarstoespraak voor de goede verstaander meer dan duidelijk: ,,Ik weet soms niet of we beseffen dat vrijheid ook is dat we verschillen... en toch samen zijn.”