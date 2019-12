Brandstichting Maldense Audi nog niet opgelost; verdachte vrijgesproken

De officier van justitie had daar 100 dagen cel voor geëist, maar volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs tegen de 25-jarige. Het slachtoffer had geen idee wie het op hem gemunt kon hebben, behalve misschien iemand die hij een keer uit de zaak heeft gezet en vervolgens boos keek en op de grond spuugde.



Omwonenden zagen een man iets aansteken, in de Audi gooien en vervolgens instappen bij een auto die even later de wijk uit reed. Het kenteken dat getuigen noteerden leidde naar de vriendin van de verdachte. Toen niet lang na de brandstichting de verdachte bij zijn vriendin kwam aanrijden, stond de politie hem daar op te wachten.