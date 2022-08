Brandweer blust vlammen in weiland in Overasselt

Gemeente Nijmegen gaat in de winter minder stoken en in de zomer minder koelen door oorlog in Oekraïne

NIJMEGEN - In navolging van veel andere gemeenten draait ook de gemeente Nijmegen de thermostaat in haar gebouwen terug naar 19 graden in de herfst- en wintermaanden. Daarnaast zal de airco in de zomermaanden minder vaak koelen.

12 juli