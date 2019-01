Breakdancer Jean uit Malden overdonderd na auditie Holland's Got Talent: ‘Ik dacht dat ik droomde’

Bom geëxplodeerd

Het is inmiddels twee dagen na de uitzending. De complimenten en felicitaties blijven maar binnenstromen. ‘Alsof er een bom is geëxplodeerd’, zegt hij er zelf over. Zijn volgersaantal op Instagram knalde in no time van zo'n 3.000 naar 7.000. Van het aantal apps en telefoontjes is hij de tel kwijt. ,,Er lijkt geen eind aan te komen, het is een hele explosie. Het voelt heel onwaarschijnlijk. Bijna iedereen is positief. Ik krijg berichten van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt als ik. Het voelt voor mij goed dat ik voor anderen een inspiratiebron kan zijn.’’ In tegenstelling tot veel andere breakdancers hangt er bij Jean geen blingbling om zijn lijf. Stoere rap of hiphop had Jean helemaal niet nodig om de jury te imponeren. Het gevoelige Amar Pelos Dois , waarmee Salvador Sobral in 2017 het Eurovisie Songfestival won, was ‘zijn’ nummer. ,,Ik keek dit ooit met m’n moeder en we moesten spontaan janken. De melodie en het verhaal erachter zijn zó mooi.’’

Moeder

Het optreden was dan ook een ode aan zijn moeder. De band die de half-Cubaanse Jean met haar heeft, is ‘ongelooflijk sterk'. Samen maakten ze het nodige mee. ,,Ze heeft mij alleen opgevoed. M’n vader heeft haar verlaten toen ik jong was. Ik was ook nooit een kind van nu, houd van de dingen uit mijn moeders tijd. We houden van dezelfde kunst, dezelfde muziek. Uit liefde voor haar wilde ik een soort brief aan haar sturen met m'n auditie. Want onze liefde is honderd procent. We hebben weleens een discussie, maar het komt altijd snel goed.’’



Op de middelbare school kon Jean zich niet ontwikkelen. Hij was pas vijftien toen hij stopte. Veel mensen hadden moeite met dat besluit. Maar zijn moeder stimuleerde hem, net als zijn mentor Tufan Naderi. Breakdancen, dáár ligt Jeans grote passie. Want door te breakdancen kan Jean ‘echt zichzelf zijn'. ,,Ik ben door breakdance geworden wie ik ben, kan me hierdoor beter uiten. Ik train drie uur per dag. Trainen, trainen, trainen: het draait er nu nóg meer om dan ooit. Ik ben me nu al mentaal aan het voorbereiden, me aan het focussen op hoe ik het de volgende show ga aanpakken. En ik wil mijn conditie natuurlijk goed houden.’’