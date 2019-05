Breakdancer Shinshan uit Malden wint opnieuw en mag naar finale in Parijs

Op 12 oktober gaat Shinshan de strijd aan met winnaars uit meer dan dertig landen. De beste danser wordt bekroond met de titel Red Bull Dance Your Style World Champion 2019. De 17-jarige breakdancer uit Malden won eerder dit jaar de finale van het televisieprogramma Holland’s Got Talent.



In 013 deden zestien dansers mee aan de Nederlandse voorronde van de eerste editie van Dance Your Style; één-op-één namen ze het in ‘battles’ tegen elkaar op. De jury bestond uit het publiek.



,,Ik heb altijd zin om te dansen, maar dit was een battle waarbij ik het gevoel had dat ik echt in contact stond met het publiek en mijn finale-tegenstander", reageerde Shinshan na zijn winst. Parijs wordt zwaar, verwacht hij. ,,Ik moet heel hard gaan trainen. Zowel mentaal als fysiek moet ik nu naar the next level.”