Buizerd Loedertje moet einde maken aan kauwen die woonwijk terroriseren: ‘Zijn een soort hangjongeren’

De Hoogenhof is een rustige buurt aan de zuidrand van Malden, met mooie huizen en appartementen, veel groen en waterpartijen. Maar ook met een overlastprobleem. Het zijn geen baldadige jongeren of hardrijders die de buurt een krasje geven, maar kauwen.

Overdag zie je ze amper, maar in de avonduren scholen ze in de zuidwesthoek van de buurt met honderden samen om te gaan slapen in bomen en op daken. En dan maken ze een tijdje veel lawaai. En het erge is, om zes uur in de ochtend beginnen ze opnieuw met krassen.