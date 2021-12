Burgemeester Heumen wordt juf in Wijchen: ‘Ik zou niet weten hoe ik moet stoppen met werken’

Geen vuurwerk­show in Heumen, maar wie weet volgend jaar met lasers

MALDEN - Tijdens de komende jaarwisseling komt er geen grote vuurwerkshow in de gemeente Heumen. Zo’n spektakel had de pijn van het vuurwerkverbod een beetje moeten verzachten. Mogelijk schieten er in de toekomst wel spectaculaire laserfiguren door de lucht boven Malden, Heumen, Overasselt en Nederasselt.

10 december