Burgemeester: ‘Ontsnapte tbs’er niet meer in buurt van Malden’

,,Ik ben donderdag meteen door de politie op de hoogte gesteld. De man en een begeleider fietsten door Malden toen hij plotseling een afslag nam en ervandoor ging. Er is naar hem gezocht, maar hij is niet achterhaald.”



Waar de politie de kennis vandaan heeft dat hij niet meer in de buurt is, kan Mittendorf niet zeggen. ,,We waren donderdag alert, maar we hoeven ons hier gelukkig geen zorgen meer te maken. Dat heb ik uit informatie van de politie opgemaakt.”