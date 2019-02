Busje met aanhanger schaart op A73, paardenmest op de weg zorgt voor file

Kritiek VVD Heumen op provincia­le VVD wegens Rijks­weg Malden

18 februari MALDEN - VVD Heumen is moegestreden over de Rijksweg in Malden. In een kritische open brief aan gedeputeerde en VVD-lijsttrekker Jan Markink uit de fractie haar teleurstelling over de provincie Gelderland en in het bijzonder over de provinciale VVD. Hun eigen 'partij van de doeners’ verwijten ze een gebrek aan daadkracht.