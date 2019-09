Celstraf voor keiharde vuistslag op truckfeest Nederhemert

Het slachtoffer liep een verbrijzelde oogkas, gebroken jukbeen en gebroken tand op. De oogkas moest met titanium platen hersteld worden. Hiervoor waren diverse operaties nodig.



De 25-jarige verdachte stelt dat hij in het verleden een slechte reputatie kreeg omdat hij veel gevochten heeft in zijn vroegere regio, en dat dat hem nu parten speelt. Maar hij ontkent dat hij op die avond degene was die de Rijswijkse man sloeg. Hij had juist mensen uit elkaar gehaald.



De rechtbank gelooft hem niet: het slachtoffer herkende en noemde de naam van de verdachte en getuigen noemden zijn naam of gaven zijn signalement.



De officier van justitie had ook 5 maanden cel geëist. Naast de celstraf moet de veroordeelde ruim 17 duizend euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.