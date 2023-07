Christo in Nederasselt? Nee, de Maasmolen is ziek

Molenaar Nederas­selt: 'Stilzetten was de juiste beslissing'

NEDERASSELT - Molenaar Rob Snel is niet alleen opgelucht dat de Maasmolen in Nederasselt weer draait na een grondige restauratie. Tijdens het werk aan het rijksmonument bleek dat het houtwerk zo was aangetast, dat Snel eind vorig jaar de juiste beslissing had genomen om de molen stil te zetten uit angst voor ongelukken.