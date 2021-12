Coen en Nettie werden bedonderd door de architect die hun droomhuis zou verbouwen: ‘Ik viel bijna flauw van de schrik’

Quarantai­ne en lerarente­kort van Kekerdom tot Overasselt: lege lokalen in bijna elke basis­school

LEUTH/OVERASSELT/MOOK - Lege klaslokalen vanwege coronabesmettingen zijn in basisscholen in de regio nu meer regel dan uitzondering. Er gaan nog geen hele scholen dicht, zoals elders in het land, maar schoolleiders vrezen wel voor de kwaliteit van het onderwijs.

19 november