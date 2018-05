Dassenhaters slaan in Heumen weer toe: 'Wie doet nou zoiets?'

In Nederland leven nog zo'n zesduizend dassen. De gemeente Heumen telt dertig burchten, maar slechts de helft daarvan is nog bewoonbaar. De andere helft is de afgelopen jaren op verschillende manieren vernield. ,,Er wordt ook wel eens met karbiet ingeschoten, of de dassen zelf worden beschoten. Soms worden de holen vergast met paraffine. Dassen mijden de burcht vanwege de geur dan wel vijftig tot zestig jaar.’’



Dassen vernielen soms de gewassen van boeren. Maar van echte overlast is volgens Dirkmaat geen sprake. Of boeren verantwoordelijk zijn voor de vernielde burchten, weet hij daarom niet. ,,Ik kan me eigenlijk niet bedenken waarom iemand dit zou doen.’’