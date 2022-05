De bandjes mogen flink harder van de ‘slimme pomp’ die nu in Malden staat

De knalgele pomp is er geplaatst door de gemeente Heumen en de provincie Gelderland. Die laatste wil er vóór augustus een in elke gemeente hebben staan. Het Maldense exemplaar is nummer 18. De Slimme Bandenpomp is een idee van Laurens Drogendijk, wiens bedrijf Band op Spanning er door het hele land nu al zeker 150 heeft geplaatst. Hij wil dat dat er uiteindelijk 2500 worden.

Pompen zijn niet goed

In Nederland rijdt 63 procent van de auto’s met een te lage bandenspanning, stelt Drogendijk. Zelfs mensen die alles netjes bijhouden, rijden meestal met te zachte banden. ,,Pompen bij tankstations werken niet goed”, zegt hij. ,,Ze weten niet of je banden warm of koud zijn, terwijl dat na een eindje rijden meteen 0,3 bar druk scheelt.”

Nummerbord

Met alle gevolgen van dien: banden slijten sneller, de auto rijdt minder zuinig en het is ook nog minder veilig. De slimme pomp, waarvan er sinds kort ook exemplaren in Nijmegen en Beuningen staan, lost de tekortkomingen van de andere pompen op. Een probeersessie aan De Hoge Brug toont hoe. Nadat het nummerbord is ingetoetst, en is aangegeven of de banden warm of koud zijn, verschijnen de aanbevolen bandenspanningen in beeld. Je mag kiezen, maar bij de beste variant is die een stuk hoger dan de binnenkant van het benzineklepje vermeldt. Uiteindelijk gaan de voorbanden zelfs van een magere 1,9 bar naar wel 2,8 bar.

,,Het apparaat vraagt je of ze nog 10 procent harder mogen dan aanbevolen”, aldus Drogendijk. ,,Sommige mensen vinden dat wel wat ‘stugger’ rijden, maar het scheelt veel. En je banden klappen heus niet.”

De pompen worden betaald door overheden en sponsors. Zelf wat doneren voor de goede zaak kan ook. De pomp vraagt per pompsessie of je meteen wat wilt overmaken. Banden op Spanning is een bedrijf zonder winstoogmerk.