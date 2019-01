De helden van Heumen treden kordaat op bij brand in appartementencomplex

update Zwaargewon­de bij brand in zorgcom­plex Heumen

10 januari HEUMEN - In het woon-zorgcomplex de Heumense Hof in Heumen heeft vanochtend een brand gewoed. Er is een man (61) met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hij is opgenomen in het Brandwondencentrum in Beverwijk maar verkeert niet in levensgevaar.