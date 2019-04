De hoogte van de windmolens langs de A73 staat nog niet vast, zegt Heumen

Heumense priester Sander woont en werkt in Oeganda, maar was weer even thuis

1 april HEUMEN - Samen zijn, dat was de rode draad tijdens de mis gisteren in de H. Gregoriuskerk. Voor de in januari gewijde Heumense priester Sander Kesseler een thema dat dicht bij hem staat. Sinds hij in Oeganda woont en werkt, mist hij zijn familie. Nu is hij voor even terug in zijn geboortedorp voor zijn eerste heilige mis.