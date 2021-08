De laatste prik is gezet in Malden, wat nu voor de prikkers? ‘Uiteindelijk wil ik huisarts worden’

Lekker wonen: Heumen stormt top 10 van Nederland binnen en Mook beste van Limburg

16 juli MALDEN/ MOOK - Heumen zit bij de beste tien woongemeenten van Nederland. In Limburg gaat qua woongenot niets boven Mook en Middelaar. Beide gemeenten scoren beter dan ooit in het jaarlijkse lijstje dat Bureau Louter maakte in opdracht van het weekblad Elsevier. Terwijl de gemeente Berg en Dal juist is gezakt.