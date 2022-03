Democraten Gemeente Heumen blijven de grootste, zetel winst voor PvdA en De Kiezersclub

Vier jaar geleden behaalde Democraten Gemeente Heumen 5 zetels; VVD, CDA en GroenLinks kwamen in 2018 allemaal uit op 3 zetels. D66 telt in de huidige raad nog 2 zetels en de PvdA 1. De coalitie bestond de afgelopen tijd uit VVD, CDA, D66 en PvdA. Die laatste partij heeft er een zetel bij gewonnen (van 1 naar 2). Het opkomstpercentage in heumen is net zoals in veel andere gemeenten in Nederland een stuk lager. In 2018 ging 63,5 procent van de kiesgerechtigden stemmen. Deze woensdag was dat 59,4.