Derde overvaller van bejaarde vrouw opgepakt

Juliana'31 vol vertrouwen richting nacompeti­tie, forse nederlaag BVC'12

27 mei HALSTEREN - Bij Juliana'31 heeft men er alle vertrouwen in dat de ploeg zich via de nacompetitie handhaaft in de hoofdklasse B. De Maldense formatie speelde zondag in de laatste reguliere competitiewedstrijd gelijk tegen nummer drie Halsteren: 1-1.