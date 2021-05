Dit terras langs de A73 opent woensdag als eerste: 'Ze rijden, slapen én eten in de vrachtwagen'

Bestuurder onder invloed van alcohol rijdt lantaarn­paal uit de grond en belandt op de kop op de weg

25 april MOLENHOEK - Bij een eenzijdig ongeval in de nacht van zaterdag op zondag op de N271 Molenhoek is de bestuurder gewond geraakt. Een man is op een vluchtheuvel gebotst waarna hij een lantaarnpaal uit de rond reed en op kop tot stilstand kwam.