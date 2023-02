Drie verdachten achter drugslabs nog zeker anderhalve maand in de cel

Zijn 40-jarige huisgenote, die sinds 31 januari ook vastzit, wordt deze vrijdag op vrije voeten gesteld, laat een woordvoerder van Rechtbank Gelderland in Arnhem weten. Over de beweegredenen van de raadkamer, die besluit over het wel of niet vasthouden van verdachten, doet de rechtbank geen mededelingen.

Kopstuk

Woensdag 1 februari deed de politie een grote inval bij een oude boerderij aan de Heerbaan in Millingen. Daarbij werd een productielocatie voor drugs ontdekt. Twee mannen sloegen op de vlucht, maar werden even later in Leuth door de politie klemgereden en alsnog in de boeien geslagen. Het om een 41-jarige man uit Arnhem en de 57-jarige Gerard H. uit Apeldoorn. Die laatste is een berucht kopstuk uit de Apeldoornse onderwereld, die eerder werd veroordeeld voor afpersing, oplichting en het leiden van een criminele organisatie. De bewoners van het pand werden niet aangehouden.