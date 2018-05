Ecstatic deze zomer op de grotere festivals: 'we zijn op de goede weg'

Bijna alle basisscho­len plat door staking

15:33 NIJMEGEN/GROESBEEK - Op enkele uitzonderingen na zijn alle basisscholen in de gemeenten Nijmegen, Heumen en Berg en Dal woensdag 30 mei opnieuw dicht omdat de leerkrachten staken. Het is de derde keer dat onderwijzend personeel in Nederland het werk neerlegt in de strijd om een hoger salaris en verlaging van de werkdruk.