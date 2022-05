Elk jaar een race tegen de klok: krijgen alle Bosnische kindjes een gastgezin in de regio?

Ook dit jaar dreigt, in theorie dan, een handjevol van geselecteerde kinderen hun vakantie aan hun neus voorbij te zien gaan, omdat er te weinig plek is om ze twee weken onder te brengen. ,,Het is in het verleden weleens voorgekomen dat er kinderen moesten worden afgebeld”, zegt voorzitter Peter Keemers uit Malden. ,,Maar dat laten we nu niet meer gebeuren. Dan neem ik desnoods zelf weer kinderen in huis, of vragen we iemand er toch maar drie op te vangen.”