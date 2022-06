En zo verliep het boerenprotest in Heumen: ‘Laat hem het verhaal maar doen’

Zo’n dertig boeren reden rond een uur of negen naar het gemeentehuis van Heumen, in Malden. Waarom? Simpelweg om in gesprek te gaan, zegt Nick Bruijsten uit Nederasselt. ,,Sommige boeren zijn radicaal, en ik begrijp de emotie wel”, zegt hij. ,,Maar van mij hoeft dat niet zo. Wij willen het gewoon netjes doen. We willen rustig in gesprek. Ons doel is niet om rotzooi te trappen.”