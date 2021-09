Er komen twee nieuwe woontorens in Maldens centrum, Ericastraat wordt helemaal gesloopt

Toch last minute kermis in Heumen, in hetzelfde weekend als in buurdorp Malden

19 september HEUMEN - Touwtrekken, suikerspinnen, een schiettent en feest in Café Kanaalzicht. Heumen krijgt toch een last minute kermis op zaterdag 25 en zondag 26 september, met dank aan uitbater Peter Smulders van het café. ,,Ik ben daar trots op en enthousiast over. Ik vind dat een dorp als Heumen niet zonder kermis kan. Maar tegelijk ben ik zwaar teleurgesteld in de gemeente.”