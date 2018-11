File op A73 bij Cuijk na botsing twee vrachtwagens lost langzaam op

Op weg naar rookvrije generatie in Heumen en Mook en Middelaar

31 oktober MALDEN/ MOOK - Het moet er nu echt van komen: straks moeten jongeren in de gemeenten Heumen en Mook en Middelaar rookvrij door het leven kunnen. Omdat er in hun omgeving niet meer gerookt wordt en omdat zij zelf niet talen naar sigaret of sjekkie.