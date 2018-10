Fotoconfrontatie: is Nijmegenaar (24) de overvaller van een bejaarde vrouw in Malden?

Bal uit de tuin

De persoon die bij de Vinkenlaan aanbelde en vroeg of hij een bal uit de tuin mocht halen, droeg geen bivakmuts. Zodra hij binnen werd gelaten werd de vrouw hardhandig omvergeduwd, en kwam er snel nog een overvaller met een bivakmuts bij. De vrouw werd in een stoel geduwd en kreeg een pistool te zien. De overvallers plakten tape om haar enkels en over haar mond en ze moest zeggen waar de sleutels van de kluis lagen.

Later werd de vrouw naar de kelder geduwd en kreeg zij het pistool doorgeladen en wel tegen haar hoofd geduwd. De overvallers vroegen steeds om geld en sleutels van de auto. Vervolgens lieten zij de vrouw achter, opgesloten in haar eigen kelder.

Derde verdachte

De twee overvallers gingen er met de auto en andere kostbaarheden vandoor. De 24-jarige verdachte werd samen met een inmiddels 22-jarige Nijmegenaar in april aangehouden. In mei kwam daar de aanhouding van een derde verdachte van 27 jaar uit Nijmegen bij. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid.

In zijn huis lagen spullen die bij de overval gestolen zijn. Een paar dagen na de overval werd ook een 20-jarige Nijmegenaar aangehouden die in de gestolen Mercedes reed. Het Openbaar Ministerie vervolgt hem voor heling van de auto en het opgeven van een valse naam.

Jongere broertje

In de zaak van de 24-jarige komt er naast een fotoconfrontatie ook een verhoor van zijn jongere broertje, als getuige over het telefoongebruik van de verdachte. De Nijmegenaar stelt namelijk dat hij een andere telefoon in gebruik had dan een ‘belastende’ telefoon uit het dossier. Met die eigen telefoon zou hij vanaf hele andere plekken dan de Vinkenlaan met mensen hebben gebeld tijdens de overval. Daarom komen er ook aanvullende telefoongegevens in het dossier.