Fotograaf Chantal verruilt New York voor camping Heumens Bos; boek ‘Lou’s Summer’ is het resultaat

New York is helemaal verlaten. Iedereen zit binnen. Het is stil, op een constante stroom ambulances na. Central Park is deels veranderd in een veldhospitaal. En zelfs mobiele mortuaria bieden niet genoeg ruimte voor alle doden. Dat is het New York van het voorjaar van 2020. Het New York dat Chantal Heijnen - tijdelijk - achterliet.