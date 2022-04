‘Gebroken’ molen van Heumen gaat nu voor een wereldrecord

Storm Eunice brak in februari de staart van de Joannesmolen doormidden. Draaien zou hij voorlopig niet meer. Maar de veteraan uit 1894 is alweer opgelapt en gaat volgende week zelfs voor een wereldrecord.

Met meer dan honderd kilometer per uur rukte de wind die vrijdagavond aan de kap van het trotse Heumense monument. Kan ‘ie als hij fit is best hebben, maar de topvorm ontbrak al een tijdje bij het mechanisme waarmee de molenaar diezelfde kap in de juiste windrichting kan draaien. De houten ‘staart’ en een ‘lange schoor’ braken doormidden.

Achterwerk

Vervelend, maar zes weken later staat molenaar Nico van den Broek er bepaald niet bij te janken, zoals hij het zelf zegt. Want opvallend snel is het werkpaard aan de Vosseneindseweg van een compleet nieuwe achterwerk voorzien, dat er toch al een keertje moest komen.

De eerste proefrondjes zijn al gedraaid en deze maandag gaat Van den Broek waarschijnlijk weer voor het ‘echie’: ,,Er is een zuidwestenwind voorspeld, dan draait hij goed.”

Hopelijk staat die wind er volgende week zaterdag ook. De Joannesmolen doet dan, net als de twee andere molens in de gemeente Heumen, mee aan een wereldrecordpoging. Het jubilerende Gilde van Vrijwillige Molenaars (50 jaar) wil die dag zoveel mogelijk Nederlandse historische wind- en watermolens tegelijk laten draaien. 1200 stuks doen het nog. ,,Ik geloof niet dat er al een ander record staat”, zegt Van den Broek. ,,Maar we hopen op meer dan duizend deelnemers uit te komen.”

Overgrootvader

Echt malen doet de molen in Heumen, eigendom van de gemeente, niet. Maar daar komt verandering in. ,,We gaan dit jaar al proefmalen: tarwe, mais en rogge voor veevoer. Wie weet dat we op termijn ook echt meel voor brood gaan malen.”

Van den Broek leidt leerlingen Ron Smit en Theo Jetten nu op om het werk tegen die tijd over te nemen. Dat juist Theo dat doet, is bijzonder: het was zijn overgrootvader die de molen ooit stichtte.