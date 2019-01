Gedumpte drugsvaten lekken chemische stof over deel Rotsestraat in Overasselt

video Als profvoet­bal­ler was hij onoverwin­ne­lijk, nu strijdt Hent tegen dementie

21 januari NIJMEGEN - Mooi beeld. Vader Hent en zoon Freek Kornelis liggen in tegenovergestelde richting languit op het voetbalveld. Ze kijken in het niets omhoog, hun hoofden naast elkaar. Freek die de emotionele woorden spreekt: ,,Als profvoetballer was mijn vader onoverwinnelijk. Hij stopte elke aanvaller en won vele wedstrijden. Tot hij zijn grootste tegenstander tegenkwam: dementie. Deze strijd is helaas nog niet te winnen.”