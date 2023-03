Geen stempassen in Laagstraat Overasselt

Bewoner Frank Geutjes kwam daar achter omdat zijn partner wél stempassen - je krijgt er twee - kreeg en hij niet. ,,Ik dacht eerst nog: ik wacht een paar dagen, dan komen ze wel . Maar toen ik er maar geen kreeg heb ik via de buurtapp gevraagd of meer mensen er geen hadden gekregen en dat bleek inderdaad het geval te zijn." Geutjes is vervolgens naar het gemeentehuis gegaan om vervangende stempassen te halen. ,,Daar kreeg ik te horen dat ik ‘de zoveelste’ was.”

Postbezorging

Bij de gemeente is bekend dat het in de Laagstraat een paar keer mis is gegaan. ,,Bij elke verkiezing komt het voor dat enkele mensen buiten de boot vallen. We kennen het probleem in de Laagstraat, maar weten niet wat de oorzaak is. Mogelijk dat het mis is gegaan bij de postbezorging", aldus een zegsman van de gemeente.