Gevaar voor instorting van pand na plofkraak in Malden

Wie maakte in september 1944 een praatje met David Rosen­krantz?

1 oktober OVERASSELT/ GROESBEEK - De foto moet ergens tussen 17 en 20 september 1944 gemaakt zijn. Drie soldaten luieren wat bij de molen Zeldenrust in Overasselt. Drie meisjes en een oudere vrouw houden hen, beetje nieuwsgierig, gezelschap. Een van de soldaten kijkt lachend in de lens. Het is de 28-jarige David Rosenkrantz. Een dag of tien later is hij dood.