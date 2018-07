Gewonde bij aanrijding bij sauna Nederasselt

Femke Zwiep uit Arnhem en Shinshan uit Malden winnaars Kunstbende

1 juli ARNHEM - Arnhemse Femke Zwiep (18) is in de categorie Taal de winnaar van Kunstbende, de landelijke wedstrijd voor jong creatief talent (van 13 tot en met 18 jaar). Shinshan (16) uit Malden werd eerste in de categorie Dans. De prijsuitreiking was zaterdag aan het einde van het Kunstbende Festival in de Westergasfabriek in Amsterdam.