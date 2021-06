Gewonde bij botsing op Rijksweg in Malden

Nijmeegse ontwerper heeft z'n zinnen gezet op oude schoolge­bouw de Vuurvogel: ‘Staan te springen om het pand te betrekken’

14 mei MALDEN - Het is helemaal niet nodig om het voormalige schoolgebouw van de Vuurvogel in Malden snel te slopen om vandalisme te voorkomen. Een groot aantal kunstenaars en creatieve ondernemers staat te springen om het pand te betrekken, als is het maar voor een paar jaar.