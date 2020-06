Gewonde man naast auto tegen boom ontkent te hebben gereden

De Mercedes reed rond 02.00 uur met een flinke vaart tegen de boom, waardoor de voorkant aan de bestuurderszijde flink beschadigd werd. Dat de bestuurder kon uitstappen was al een wonder volgens de hulpdiensten.



De man ontkent dat hij gereden heeft. Hij was echter dusdanig verwond dat de hulpdiensten het sterke vermoeden hadden dat de man wel had gereden. Nadat hij is nagekeken door ambulancepersoneel is hij voor onderzoek meegenomen naar het politiebureau. Onderzoek moet uitwijzen of de man onder invloed was.



De Mercedes is total loss en afgesleept door een bergingsbedrijf.