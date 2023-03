Gezin uit Malden voor rechtbank in Kleef wegens drugshandel: pas in rechtszaal gaan de boeien af

Idee voor eerste onbemande pakketpunt in Wijchen valt in de smaak

Het allereerste onbemande pakketpunt in Wijchen zou zomaar in de nieuwe wijk Wijchen-West kunnen komen. Het is een idee van Kernachtig Wijchen dat het voorgelegd heeft aan het college. Dat ziet er wel wat in en gaat kijken wat er mogelijk is.