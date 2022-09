Grijper hapt oud bordeel stukje bij beetje weg

Dezer dagen neemt een grijper kleine hapjes uit het gebouw dat pal aan de weg staat. De achterzijde is al grotendeels verdwenen. Zo goed en zo kwaad als het kan probeert het Winssense sloopbedrijf Hijmans zoveel mogelijk materialen te scheiden. Dat is niet gemakkelijk, want een groot deel van het pand werd twee weken geleden nog bouwvalliger door een brand die waarschijnlijk is aangestoken. Daarvóór was, door onbekende oorzaak, al een flink stuk muur ingestort waar ooit een auto tegenaan was gereden.