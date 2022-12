‘Groesbeekse’ voedselbank vult voorraden aan in supermarkten

Lijstjes

De vrijwilligers staan zaterdag in Malden bij Albert Heijn en Plus, in Millingen bij Albert Heijn en in Beek bij Plus Nico de Wit. In Groesbeek worden Albert Heijn, Jan Linders en Coop de Bats aangedaan. Ook in Mook (Plus Voet) en Molenhoek (Spar) worden producten ingezameld. Er zijn lijstjes beschikbaar waarop je kunt zien waaraan behoefte is. Het gaat daarbij vooral om basisvoeding als rijst, pasta, pastasaus, thee, broodbeleg en soepen.