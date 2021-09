Groesbeekse vrouw (55) krijgt straf voor aanrijden scootmobieler: maar slechts voorwaardelijk

‘Half Europa komt naar jachtslot Mookerhei­de als het klaar is’, iedereen kan nu een geveltegel sponsoren

15 september MOLENHOEK - Jachtslot Mookerheide wordt een ‘uniek gebouw’ als de grote renovatie, die momenteel in volle gang is, in 2023 is afgerond. Daar is boswachter Ellen Luijks van Natuurmonumenten van overtuigd. ,,Half Europa komt kijken”, zegt zij.