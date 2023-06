Helder weer in Heumen vandaag

Chris (20) huurt via Kamers met Aandacht: ‘Zo sta ik er niet gelijk alleen voor’

Onderdak bieden aan een jongere die nog net niet op eigen benen kan staan, dat kan via Kamers met Aandacht. Zo huurt de 20-jarige Chris Keller nu een kamer in Heumen, in het huis van Peter Versteeg, die hem kan helpen met dingen regelen en koken.